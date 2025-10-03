پخش زنده
علی حیاتی نماینده کشورمان در مسابقات بینالمللی بدمینتون سریز اوگاندا، به جمع ۸ بازیکن برتر راه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات بینالمللی بدمینتون سریز از ۱۰ مهر در کشور اوگاندا آغاز شده است و نمایندگان ایران در این رقابتها حضور دارند.
در بخش انفرادی مردان، علی حیاتی با غلبه بر حریفان خود به جمع ۸ بازیکن برتر مسابقات راه پیدا کرد. وی در نخستین دیدار مقابل بازیکنی از کشور میزبان قرار گرفت و با پیروزی قاطع، این بازی را به سود خود پایان داد. حیاتی در دومین مسابقه نیز به مصاف حریفی از هند رفت و با نتیجه دو بر یک به برتری رسید و صعود خود را به مرحله یکهشتم نهایی قطعی کرد. علی حیاتی فردا در مرحله یکهشتم نهایی باید به مصاف بازیکنی از مالزی برود.
در این رقابتها، امیرحسین عجملو دیگر نماینده ایران در جدول انفرادی مردان به میدان رفت، اما با وجود تلاش فراوان، مقابل رقیب خود شکست خورد و از دور مسابقات کنار رفت.