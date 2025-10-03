در پی حادثه سقوط بالگرد هلال‌احمر در لرستان معاون اول رئیس‌جمهور بررسی علل این سانحه و رسیدگی سریع به مصدومان این حادثه را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ معاون اول رئیس جمهور پس از حادثه سقوط بالگرد جمعیت هلال‌احمر که به شهادت دو تن از کادر پروازی منجر شد، در تماس های تلفنی جداگانه با استاندار لرستان، رئیس جمعیت هلال احمر و رئیس ستاد مدیریت بحران کشور ضمن استماع آخرین گزارش ابعاد این حادثه دلخراش، دستورات لازم را برای بررسی علل این سانحه و رسیدگی به وضعیت مصدومان صادر کرد.

دکتر محمدرضا عارف همچنین ضمن ابراز همدردی و عرض تسلیت به خانواده شهدای حادثه سقوط بالگرد هلال احمر در ازنا و قدردانی از پرسنل جمعیت هلال احمر و با بیان اینکه افتخار بزرگی است که هرکجا حادثه و بحرانی اتفاق می افتد اعضای هلال احمر در صحنه حضور دارند و از جان خود مایه می گذارند بر ضرورت رسیدگی هرچه سریع‌تر به وضعیت مصدومان تاکید کرد.

همچنین استاندار لرستان، رئیس جمعیت هلال احمر و رئیس ستاد مدیریت بحران کشور در این تماس‌های تلفنی گزارشی از آخرین وضعیت مصدومان و همچنین پیگیری‌ بررسی علل این سانحه به دکتر عارف ارائه کردند.