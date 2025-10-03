سه حادثه تصادف امروز در آزادراه کرج قزوین ،آزاد راه شهید فلاحی و جاده قزلحصار در استان البرز رخ داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ درحادثه اول صبح امروز بر اثر برخورد دو‌خودرو در محور کرج قزوین پنج نفر مصدوم شدند سه دستگاه آمبولانس برای امدادرسانی به حادثه دیدگان اعزام شد و مصدومان به بیمارستان هشتگرد منتقل شدند.

در حادثه دوم ظهر جمعه بر اثر واژگونی خودروی آل ۹۰ در آزادراه شهید فلاحی - پل زیرگذر ۴ نفر مصدوم شدند که با کمک امدادگران هلال احمر به بیمارستان منتقل شدند.

در حادثه سوم بر اثر برخورد سه دستگاه خودرو سواری در جاده قزلحصار ۶ نفر مصدوم شدند و یک نفر به صورت سرپایی درمان شد وپنج نفر دیگر با نیذوهای امدادی اورژانس به بیمارستان منتقا شدند.