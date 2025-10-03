به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، متن پیام تسلیت پیرحسین کولیوند به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم‎ ‎

و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتاً بل احیاءُ عند ربهم یرزقون

با قلبی آکنده از غم و اندوه، فقدان جناب آقاى سید حسن میر قاضی، مهندس پرواز بالگرد ‏جمعیت هلال‌احمر را که عصر امروز (۱۱ مهرماه) حین عملیات امداد و نجات در ارتفاعات اشترانکوه بر اثر شدت جراحات وارده در حادثه بالگرد این جمعیت به مقام شامخ شهادت نایل شد، به خانواده این شهید راه خدمت تسلیت می‌گویم و از خدای ‏مهربان برای روح مطهر ایشان که در راه نجات جان همنوع از جان ‏خویش گذشت، رحمت و مغفرت الهی و جایگاهی والا در بهشت برین مسئلت دارم. ‏ان شاءالله خداوند متعال روح این همکار گرامی را با انبیا و اولیای الهی محشور و به ‏بازماندگان محترم صبر عطا فرماید. ‏

چنین شهادتی؛ سعادتی است که نصیب مردان خدا می‌شود تا در لحظاتی که ‏برای نجات جان یک مصدوم تا هزاران پا صعود کرده‌اند، تقدیرشان لبیک به دعوت ‏حضرت حق تعالی و عروجی سربلند به پیشگاه حق تعالی باشد. ‏

برای مصدومان عزیز در این سانحه از پروردگار شفا و سلامت عاجل خواهانم. ‏

پیرحسین کولیوند

رئیس جمعیت هلال‌احمر