تور جهانی تنیس جوانان؛ معرفی نفرات راه یافته به مرحله نهایی
پرونده هفته دوم تور جهانی تنیس جوانان فردا با مشخص شدن قهرمانان بخش انفرادی به پایان میرسد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، هفته دوم تور جهانی تنیس کمتر از ۱۸ سال در شرایطی در مرکز ملی تنیس پیگیری شد که نفرات برتر جواز حضور در بخش انفرادی پسران و دختران را کسب کردند.
در فینال دونفره بخش پسران، تیم آیریک عابدین زاده – دانیال مشتاقی فر با نتیجه ۳-۶ و ۲-۶ مقابل زوج سام عطاران -مانی ملاعسگری به پیروزی رسید و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. در فینال دختران نیز تیم آیلار بدرلو – کیمیا کمالیان با نتیجه ۵-۷ و ۲-۶ تیم ملینا عباس زاده – سارینا اخوان را از پیش رو برداشت و در جایگاه نخست ایستاد.
همچنین در دیدارهای مرحله نیمه نهایی بخش انفرادی پسران و دختران نتایج زیر بدست آمد:
آیریک عابدین زاده – کیارش صادقی (۲-۶ و۳-۶عابدین زاده)
علیرضا مقدسی – دانیال مشتاقی فر (۶-۷،۲-۶ مشتاقی فر)
آیلار بدرلو – ال آی حلاجی زحمتکش (۲-۶ و ۴-۶ حلاجی)
ملینا عباس زاده – گلنسا اکبری (۳-۶ و ۲-۶ اکبری)
با این نتایج آیریک عابدین زاده و دانیال مشتاقی فر مانند هفته نخست این مسابقات به دیدار نهایی راه یافتند تا بازی تکراری را شاهد باشیم و در بخش دختران نیز، ال آی حلاجی زحمتکش و گلنسا اکبری به ایستگاه آخر رسیدند.
این مسابقات از ۵ مهر در زمینهای مرکز ملی تنیس در بخش دختران و پسران آغاز شده و فردا با معرفی نفرات برتر بخش انفرادی به پایان میرسد.
سرداوری این مسابقات بر عهده حسام جعفر بیگی سرداور نشان سفید کشورمان است و امیر همایون صدری این دوره از رقابتها را مدیریت میکند.