به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، هفته دوم تور جهانی تنیس کمتر از ۱۸ سال در شرایطی در مرکز ملی تنیس پیگیری شد که نفرات برتر جواز حضور در بخش انفرادی پسران و دختران را کسب کردند.

در فینال دونفره بخش پسران، تیم آیریک عابدین زاده – دانیال مشتاقی فر با نتیجه ۳-۶ و ۲-۶ مقابل زوج سام عطاران -مانی ملاعسگری به پیروزی رسید و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. در فینال دختران نیز تیم آیلار بدرلو – کیمیا کمالیان با نتیجه ۵-۷ و ۲-۶ تیم ملینا عباس زاده – سارینا اخوان را از پیش رو برداشت و در جایگاه نخست ایستاد.

همچنین در دیدار‌های مرحله نیمه نهایی بخش انفرادی پسران و دختران نتایج زیر بدست آمد:

آیریک عابدین زاده – کیارش صادقی (۲-۶ و‌۳-۶عابدین زاده)

علیرضا مقدسی – دانیال مشتاقی فر (۶-۷،۲-۶ مشتاقی فر)

آیلار بدرلو – ال آی حلاجی زحمتکش (۲-۶ و ۴-۶ حلاجی)

ملینا عباس زاده – گلنسا اکبری (۳-۶ و ۲-۶ اکبری)

با این نتایج آیریک عابدین زاده و دانیال مشتاقی فر مانند هفته نخست این مسابقات به دیدار نهایی راه یافتند تا بازی تکراری را شاهد باشیم و در بخش دختران نیز، ال آی حلاجی زحمتکش و گلنسا اکبری به ایستگاه آخر رسیدند.

این مسابقات از ۵ مهر در زمین‌های مرکز ملی تنیس در بخش دختران و پسران آغاز شده و فردا با معرفی نفرات برتر بخش انفرادی به پایان می‌رسد.

سرداوری این مسابقات بر عهده حسام جعفر بیگی سرداور نشان سفید کشورمان است و امیر همایون صدری این دوره از رقابت‌ها را مدیریت می‌کند.