به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روز شمار هفته انتظامی سال ۱۴۰۴ با شعار پلیس مقتدر، مشارکت همگانی، جامعه امن اعلام شد.

ایام هفته انتظامی با عناوین، جمعه یازدهم مهر ولایت مداری، حفظ ارزش‌های اسلامی، شنبه دوازدهم مهر نظم و قانون مداری، انسجام اجتماعی، یکشنبه سیزدهم مهر مشارکت مردمی، آرامش عمومی، دوشنبه چهاردهم مهر خدمت بی منت حافظان امنیت، سه شنبه پانزدهم مهر نوین هوشمند، حرفه‌ای و روز آمد، چهارشنبه شانزدهم مهر رافت و مهربانی، سرمایه اجتماعی، پنج شنبه هفدهم مهر سرباز فداکار، ایثار و شهادت نام گذاری شده است.