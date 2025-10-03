به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، رئیس هیئت انجمن ورزش‌های رزمی منطقه آزاد کیش، گفت: تیم ملی جوانان هنر‌های رزمی ترکیبی MMA و تیم ملی پنچاک سیلات، آخرین اردوی تمرینی خود را پیش از حضور در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۵ بحرین، از امروز در کیش آغاز کردند.

احمد پاک‌نهاد، گفت: شرایط آب‌وهوایی مناسب، امکانات ورزشی استاندارد، و زیرساخت‌های اقامتی و رفاهی مطلوب از دلایل انتخاب کیش برای برگزاری اردوی تدارکاتی است.

ورزش‌های ترکیبی MMA از رشته‌های نوین و پرطرفدار رزمی در جهان محسوب می‌شود و پنچاک سیلات، رشته‌ای اصیل ورزش‌های رزمی با ریشه‌های فرهنگی در آسیای جنوب‌شرقی است.