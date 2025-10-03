پخش زنده
اردوی آمادهسازی تیم ملی جوانان هنرهای رزمی ترکیبی MMA پیش از بازیهای آسیایی بحرین به میزبانی کیش برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، رئیس هیئت انجمن ورزشهای رزمی منطقه آزاد کیش، گفت: تیم ملی جوانان هنرهای رزمی ترکیبی MMA و تیم ملی پنچاک سیلات، آخرین اردوی تمرینی خود را پیش از حضور در بازیهای آسیایی ۲۰۲۵ بحرین، از امروز در کیش آغاز کردند.
احمد پاکنهاد، گفت: شرایط آبوهوایی مناسب، امکانات ورزشی استاندارد، و زیرساختهای اقامتی و رفاهی مطلوب از دلایل انتخاب کیش برای برگزاری اردوی تدارکاتی است.
ورزشهای ترکیبی MMA از رشتههای نوین و پرطرفدار رزمی در جهان محسوب میشود و پنچاک سیلات، رشتهای اصیل ورزشهای رزمی با ریشههای فرهنگی در آسیای جنوبشرقی است.