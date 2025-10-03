تیم‌های والیبال زنان ایران و قرقیزستان، دو تیم برنده روز سوم مسابقات قهرمانی آسیای مرکزی (کاوا) شدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیای مرکزی (کاوا) به میزبانی ازبکستان از نهم مهر آغاز شده و به مدت پنج روز پیگیری می‌شود.

در این مسابقات چهار تیم ازبکستان، ایران، تاجیکستان و قرقیزستان حضور دارند که ملی‌پوشان والیبال زنان ایران تاکنون هیچ باختی نداشتند و در همه دیدار‌ها حریفان خود را با نتیجه ۳ بر صفر شکست دادند.

در روز سوم مرحله مقدماتی مسابقات کاوا دو تیم ایران و قرقیزستان موفق به شکست حریفان خود شدند.

شاگردان لی‌دوهی در چارچوب رقابت‌های قهرمانی زنان آسیای مرکزی (کاوا) موفق به شکست تیم‌های قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان شدند و به رتبه ۴۹ جهان رسیدند.

همه تیم‌ها فردا (شنبه دوازدهم مهر) استراحت خواهند داشت و یکشنبه ۱۳ مهر مسابقات رده‌بندی و فینال برگزار خواهد شد که شاگردان لی در فینال باز هم باید به مصاف ازبکستان بروند.

در مسابقه رده بندی نیز تیم‌های قرقیزستان و تاجیکستان به مصاف یکدیگر می‌روند تا دیدار‌های روز آخر مقدماتی تکرار شود.

نتایج کامل مسابقات روز سوم قهرمانی زنان کاوا به شرح زیر است:

قرقیزستان ۳- تاجیکستان صفر (۲۵ بر ۱۴، ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۶)

ایران ۳- ازبکستان صفر (۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۱۴، ۲۵ بر ۱۶)