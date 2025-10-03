نتایج روز سوم مسابقات والیبال کاوا؛ ایران تیم بدون باخت رقابتها
تیمهای والیبال زنان ایران و قرقیزستان، دو تیم برنده روز سوم مسابقات قهرمانی آسیای مرکزی (کاوا) شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیای مرکزی (کاوا) به میزبانی ازبکستان از نهم مهر آغاز شده و به مدت پنج روز پیگیری میشود.
در این مسابقات چهار تیم ازبکستان، ایران، تاجیکستان و قرقیزستان حضور دارند که ملیپوشان والیبال زنان ایران تاکنون هیچ باختی نداشتند و در همه دیدارها حریفان خود را با نتیجه ۳ بر صفر شکست دادند.
در روز سوم مرحله مقدماتی مسابقات کاوا دو تیم ایران و قرقیزستان موفق به شکست حریفان خود شدند.
شاگردان لیدوهی در چارچوب رقابتهای قهرمانی زنان آسیای مرکزی (کاوا) موفق به شکست تیمهای قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان شدند و به رتبه ۴۹ جهان رسیدند.
همه تیمها فردا (شنبه دوازدهم مهر) استراحت خواهند داشت و یکشنبه ۱۳ مهر مسابقات ردهبندی و فینال برگزار خواهد شد که شاگردان لی در فینال باز هم باید به مصاف ازبکستان بروند.
در مسابقه رده بندی نیز تیمهای قرقیزستان و تاجیکستان به مصاف یکدیگر میروند تا دیدارهای روز آخر مقدماتی تکرار شود.
نتایج کامل مسابقات روز سوم قهرمانی زنان کاوا به شرح زیر است:
قرقیزستان ۳- تاجیکستان صفر (۲۵ بر ۱۴، ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۶)
ایران ۳- ازبکستان صفر (۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۱۴، ۲۵ بر ۱۶)