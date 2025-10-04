پخش زنده
جمعیت هلال احمر جلفا آموزشهای ایمنی در مواجهه با حوادث طبیعی را با استفاده از فناوری عینک واقعیت مجازی به دانش آموزان مدارس این شهرستان ارائه میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی مسئول آموزش جمعیت هلال احمر شهرستان جلفا گفت: این طرح در سال تحصیلی جدید با توجه به اهمیت فناوری و شیوههای نوین آموزشی در انتقال مفاهیم به ویژه به کودکان و نوجوانان که تنوع آموزشی با فناوری را میطلبند اجرا می شود.
اسماعیل زمان پور ادامه داد: آموزشهای ایمنی در مواجهه با حوادث طبیعی با استفاده از عینک واقعیت مجازی در مدارس شهرستان جلفا با هدف ارتقای مهارتهای امدادی دانشآموزان و آشنایی آنها با اصول اولیه امداد و نجات، با همکاری آموزش و پرورش و جمعیت هلال احمر در حال اجرا است.
وی خاطر نشان کرد: دانش آموزان با شرکت در این کلاسهای آموزشی، به دنیای مجازی امداد و نجات قدم می گذارند و در این مدرسه مجازی با استفاده از عینکهای سه بعدی واقعیت مجازی در شرایط شبیه سازی شده در رویایی با حوادثی از قبیل سیل و زلزله قرار میگیرند تا پناهگیری و خروج اضطراری با رویکرد مانور زلزله یا سیلاب را آموزش ببینند.