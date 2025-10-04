به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی مسئول آموزش جمعیت هلال احمر شهرستان جلفا گفت: این طرح در سال تحصیلی جدید با توجه به اهمیت فناوری و شیوه‌های نوین آموزشی در انتقال مفاهیم به ویژه به کودکان و نوجوانان که تنوع آموزشی با فناوری را می‌طلبند اجرا می شود.

اسماعیل زمان پور ادامه داد: آموزش‌های ایمنی در مواجهه با حوادث طبیعی با استفاده از عینک واقعیت مجازی در مدارس شهرستان جلفا با هدف ارتقای مهارت‌های امدادی دانش‌آموزان و آشنایی آن‌ها با اصول اولیه امداد و نجات، با همکاری آموزش و پرورش و جمعیت هلال احمر در حال اجرا است.

وی خاطر نشان کرد: دانش آموزان با شرکت در این کلاسهای آموزشی، به دنیای مجازی امداد و نجات قدم می گذارند و در این مدرسه مجازی با استفاده از عینک‌های سه بعدی واقعیت مجازی در شرایط شبیه سازی شده در رویایی با حوادثی از قبیل سیل و زلزله قرار می‌گیرند تا پناهگیری و خروج اضطراری با رویکرد مانور زلزله یا سیلاب را آموزش ببینند.