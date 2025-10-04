سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با حضور یکهزار و ۵۰۰ داور کودک و نوجوان در سالن اجلاس سران اصفهان افتتاح شد و نمایش آثار از امروز آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این جشنواره امسال با شعار «هر کودک و نوجوان اصفهانی یک هنرمند» آغاز به کار کرد.

دبیر سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان نیز در آیین افتتاح این رویداد در اصفهان گفت: سینمای کودک ایران با تکیه بر فرهنگ ایرانی ظرفیت جهانی دارد و می‌تواند پناهگاهی برای پرورش رویا‌ها و انسانیت باشد.

حامد جعفری با اشاره به جایگاه ویژه اصفهان گفت: امشب در شهری گرد هم آمده‌ایم که خود، چون پرده‌ای عظیم از هنر و تاریخ است و چه شعاری زیباتر از «رویا‌های کودکانه بر پرده نقش‌جهان» می‌تواند جایگاه این جشنواره را معرفی کند.

وی با بر اهمیت سینمای کودک تاکید کردو افزود: سینمای کودک شاید ساده به نظر برسد، اما در حقیقت یکی از دشوارترین گونه‌های هنری است.

جعفری تصریح کرد: فیلم‌ساز این حوزه باید جهانی خلق کند که هم سرگرم‌کننده باشد و هم آموزنده و خیال‌انگیز، سینمای کودک باید چشم‌ها را بنوازد و همزمان قلب و ذهن کودکان را پرورش دهد و این مهم دقت ویژه در روایت، طراحی شخصیت‌ها، ریتم داستان و حتی انتخاب رنگ و موسیقی می‌طلبد.

وی با اشاره به جایگاه مخاطب کودک ادامه داد: کودکان نخستین و قدیمی‌ترین تماشاگران سینما هستند و آنان هیچ تصنعی را نمی‌پذیرند و تنها با زبان صداقت می‌توان با آنها سخن گفت، همین ویژگی کار فیلم‌ساز کودک را در عین سادگی دشوار و ممتنع می‌کند.

دبیر سی وهفتمین جشنواره بین المللی فیلم کودک ونوجوان درباره ویژگی‌های سینمای کودک ایران اظهار کرد: سینمای کودک ایران یک امتیاز برجسته دارد و آن تکیه بر فرهنگ ایرانی است، تجربه چهار دهه گذشته نشان داده همین ارزش‌ها به سینمای ما توانایی داده‌اند تا به زبان جهانی سخن بگوید.

وی اضافه کرد: مفاهیمی، چون تعلق به خانواده، عشق به سرزمین، پایداری و امید، ریشه در فرهنگ ما دارند و برای همه کودکان جهان قابل‌فهم هستند.

جعفری یادآور شد: در روزگاری که کودکان بیش از هر زمان دیگری در معرض بمباران تصویری و محتوایی قرار گرفته‌اند، سینمای کودک ایران می‌تواند پناهگاهی برای بازآفرینی رویا‌ها و انسانیت باشد.

وی تأکید کرد: این ویژگی‌ها نه محدودیت، بلکه بزرگ‌ترین مزیت رقابتی ما هستند و حضور جهانی سینمای کودک ایران در گرو وفاداری به این الزامات و تبدیل آنها به روایت‌های خلاقانه و معاصر است.

وی گفت: رویا‌های کودکانه سرمایه‌های آینده‌اند و پرده سینما جایی است که این رویا‌ها تجلی می‌یابند و امیدوارم جشنواره سی‌وهفتم گامی مؤثر برای نقش‌بستن زیباترین رویا‌های کودکانه سرزمین‌مان باشد.

به گزارش ایرنا، سی وهفتمین جشنواره بین المللی فیلم کودک ونوجوان امسال با شعار «هر کودک و نوجوان اصفهانی یک هنرمند» شامگاه جمعه با حضور مسئولان و جمعی از داوران کودک و نوجوان در سالن اجلاس اصفهان آغاز شد.

در این رویداد که تا ۱۶ مهر ادامه دارد، برای نخستین‌بار کارگاه‌های تخصصی فیلم‌سازی ویژه نوجوانان با حضور هنرمندان سرشناس و پیشکسوتان سینما برگزار خواهد شد. همچنین یکهزار و ۵۰۰ داور کودک و نوجوان و ۵۰ خبرنگار نوجوان در فرآیند داوری و پوشش خبری جشنواره مشارکت دارند.

فیلم‌های حاضر در جشنواره در سینما‌های چهارباغ و ساحل اصفهان اکران می‌شوند و سینما‌های سیار نیز امکان نمایش آثار را در مناطق مختلف شهر به‌ویژه محلات محروم فراهم می‌کنند.

علاوه بر این، مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، هنری و نمایشی در فضا‌های عمومی از جمله شهر رویاها، گذر فرهنگی چهارباغ و خیابان شیخ بهایی اجرا خواهد شد.

ویژه‌برنامه‌های جشنواره برای گروه‌های خاص همچون کودکان کار، بیماران، کودکان اوتیسم و دارای معلولیت نیز با همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه‌ها طراحی شده است.

معرفی داوران بخش فیلم های کوتاه داستانی و پویانمایی

همچنین مریم اسمی‌خانی، حسین مهکام، وحید ملتجی، امیر محمد دهستانی و امیرشهاب رضویان به عنوان داوران بخش فیلم‌های کوتاه داستانی و پویانمایی جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان معرفی شدند.