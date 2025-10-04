کتاب راهنمای گردشگری تهران، علاوه بر معرفی آثار تاریخی و فرهنگی، جاذبه‌های طبیعی، ظرفیت‌های مذهبی و صنایع‌دستی، میراث ناملموس و آیین‌های بومی استان تهران را به تفصیل بررسی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، معاون گردشگری استان تهران گفت : کتاب جامع گردشگری استان تهران ، حاصل یک کار پژوهشی گسترده است و نیازی بود که با برنامه ریزی و بر اساس خواست و انتظار گردشگران داخلی تهیه و منتشر شده و تلاش کرده است تمام ابعاد گردشگری استان را در بر گیرد .

رضا همتی افزود : این اثر با رویکردی علمی و مستند، نه تنها به معرفی جاذبه‌ها و ظرفیت‌های موجود می‌پردازد، بلکه بخش‌های تحلیلی آن می‌تواند به عنوان منبعی راهبردی برای دانشگاهیان، پژوهشگران و فعالان صنعت گردشگری مورد استفاده قرار گیرد.

وی گفت : همچنین ارائه آمارها، تصاویر و تحلیل‌های کارشناسی در این کتاب، امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر در حوزه گردشگری استان را فراهم می‌ کند .

معاون گردشگری استان تهران تأکید کرد: انتشار چنین کتابی در شرایطی که توسعه گردشگری به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی کشور مطرح است، می‌تواند نقش بسزایی در معرفی جایگاه پایتخت ایفا کند. تهران به عنوان دروازه ورود گردشگران خارجی به ایران، نیازمند ابزار‌های نوین و علمی برای معرفی شایسته ظرفیت‌های خود است و این کتاب پاسخی به همین ضرورت محسوب می‌شود.

همتی افزود : رونمایی از کتاب گردشگری استان تهران در کنار افتتاح طرح های گردشگری کشور، نشان‌دهنده نگاه راهبردی وزارت میراث فرهنگی به توسعه همه‌جانبه این صنعت است. امیدواریم این اثر بتواند سهم مؤثری در ارتقای جایگاه تهران در گردشگری ملی و بین‌المللی داشته باشد.