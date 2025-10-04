به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، متن پیام حجت الاسلام و المسلمین سید احمد رضا شاهرخی نماینده ولی فقیه در لرستان به مناسبت هفته فراجا به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

توفیق خدمتگزاری به مردم در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، به عنوان ولی نعمتان راستین، افتخاری بزرگ، و موهبتی الهی است که شامل حال خدمتگزارانی می‌شود که با مهرورزی و ریزش ابر کرامت، یار دیار امروز، و یادگار ماندگار فردا هستند، و توفیق اعمال خداپسندانه و مصلحانه در وجودشان مملو است.

نیرو‌های انتظامی، نهاد برخاسته از مردم، بعنوان حافظان امنیت، آسایش و آرامش مردم، نماد اقتدار، نظم، مهربانی و رأفت در جامعه هستند و با حضور ایثارگرانه و شجاعانه خود، سنگرداران همیشه بیدار ایران اسلامی، در پاسداری از ارزش‌های اسلام و انقلاب، و برقراری نظم و آرامش در کشور هستند، همچنان که در جنگ ۱۲ روزه اخیر آن را نشان دادند.

نیروی انتظامی، جایگاه ویژه‌ای را به خاطر تقوا، ایمان، صداقت، عدالت، تعهد و تخصص، ارتباط و پیوستگی مداوم با آحاد جامعه، تلاش مستمر در برخورد قاطع با چالش‌ها و معضلات از تهدیدات مرزی گرفته تا حفاظت و امنیت شهری، و تقدیم هزاران شهید کسب نموده، و سبب شده که مردم ما، این فداکاران با اخلاص را به منزله امین خود میدانند.

با توجه به شعار امسال در هفته نیروی انتظامی مبنی بر «پلیس مقتدر، مشارکت همگانی، جامعه امن» ایجاب می‌کند که مردم فهیم ما با عمل به قانون قدردان زحمات این عزیزان باشند، تا نیروی انتظامی هم با قوت و قدرت روز افزون ماموریت‌های خویش را انجام دهد.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جان برکف عرصه نظم و امنیت، به ویژه شهدای ۱۲ روزه جنگ تحمیلی، و ادای احترام به خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و آزادگان و ایثارگران، فرا رسیدن روز نیروی انتظامی را به همه فرماندهان و کارکنان و سربازان غیور، خواهران و برادران نیروی انتظامی در رده‌های مختلف استان و خانواد‌های ایشان تبریک عرض نموده و با تقدیر و تشکر از زحمات بی شائبه این نیرو، توفیقات روز افزون همه عزیزان را در مسیر انجام دستورات فرماندهی معظم کل قوا امام خامنه‌ای «مد ظله العالی» و وظایف و رسالت‌های محوله، از درگاه ایزد منان خواستارم.