معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی تهران گفت: بیش از ۳۴ هزار تخت اقامتی در استان وجود دارد که این میزان پاسخگوی نیازهای گردشگران ورودی به شهر تهران نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رضاهمتی گفت:در هفته گذشته ۲۰۰ تخت اقامتی به ظرفیت مراکز اقامتی تهران اضافه شد که نشاندهنده روند رو به رشد سرمایهگذاری در این بخش است. افزایش این ظرفیتها در کنار ارتقای کیفیت خدمات، میتواند زمینه جذب بیشتر گردشگران داخلی و خارجی را فراهم کند و سهم تهران را در اقتصاد گردشگری کشور افزایش دهد.
معاون گردشگری استان تهران همچنین به اهمیت تنوعبخشی به مراکز اقامتی اشاره کرد و گفت: توسعه اقامتگاههای بومگردی و حمایت از ایجاد مجموعههای نوین اقامتی، بخشی از سیاستهای اصلی گردشگری استان است. به گفته وی، این نوع اقامتگاهها ضمن ارائه تجربهای متفاوت به گردشگران، نقش مهمی در معرفی فرهنگ، آداب و رسوم محلی ایفا میکنند و موجب توزیع متوازن سفر در سطح استان خواهند شد.
همتی ادامه داد: تمرکز صرف بر شهر تهران پاسخگوی همه ظرفیتها نیست و لازم است توجه ویژهای به شهرستانهای استان تهران شود. توسعه زیرساختهای گردشگری در شهرستانها، علاوه بر کاهش فشار بر پایتخت، به رونق اقتصادی مناطق پیرامونی کمک میکند و فرصتی برای ایجاد اشتغال پایدار در حوزه گردشگری به وجود میآورد.
وی خاطرنشان کرد: تحقق اهداف تعیینشده در حوزه گردشگری نیازمند همکاری بخش خصوصی، نهادهای محلی و حمایت دستگاههای اجرایی است. توسعه مراکز اقامتی، نه تنها یک نیاز برای پاسخگویی به افزایش تقاضا محسوب میشود، بلکه بهعنوان یکی از ابزارهای کلیدی برای رقابتپذیری تهران در سطح ملی و بینالمللی شناخته میشود.