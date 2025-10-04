به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در هفته ششم از فصل بیست و پنجم رقابت‌های دسته برتر ایران، سپاهان ۵ امتیازی و رده دوازدهمی باید به مصاف ذوب آهن ۴ امتیازی رده چهاردهمی برود.

دیداری حساس که ۳ امتیاز آن می تواند جایگاه هر دو تیم در جدول را سروسامان دهد و برای همین برای هر ۲ تیم بسیار مهم است.

در این بین شهرآورد هفتاد و هفتم تقابل دو مربی جوان از دو مکتب فوتبال اصفهان محرم نویدکیا و قاسم حدادی فر است، دو مربی با انگیزه و صاحب سبکی که بازی هجومی در اولویت آنها قرار دارد.

در هفتادوشش تقابل قبلی این دو تیم سهم سپاهانی‌ها ۳۱ و ذوبی‌ها ۱۹ پیروزی بوده و ۲۶ دیدار آنها هم به تساوی ختم شده است.

ضمن اینکه سپاهانی‌ها ۹۵ و ذوب‌ها ۶۶ گل وارد دروازه حریف کرده‌اند.

فصل گذشته هم این دو تیم در فولادشهر به تساوی یک بر یک دست یافتند و نقش جهان هم سپاهانی‌ها ۴ بر یک پیروز میدان شدند.

دیدار این دو تیم در چارچوب هفته ششم رقابت‌های دسته برتر باشگاه‌های کشور از ساعت ۱۸:۱۵ دقیقه روز شنبه ۱۲ مهر در ورزشگاه نقش جهان و با قضاوت پیام حیدری برگزار خواهد شد.