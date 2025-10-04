به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مسئولان شهرستان لنده در قالب طرح ده گردشی مشکلات ساکنان روستا‌های کوه اسبید و کمال آباد در بخش مرکزی این شهرستان

را بررسی کردند.

فرماندار شهرستان لنده در دیدار با مردم روستا‌های دهستان آل طیب (کمال آباد و کوه اسبید) در بخش مرکزی این شهرستان گفت: این بازدید‌ها در ادامه برنامه‌های ده گردشی و دیدار با روستائیان و بررسی مشکلات آنان از نزدیک انجام می‌شود.

سید محمد تقوی افزود: روستای کوه اسبید در ۶۰ کیلومتری شهر لنده از جمله روستا‌های محروم و دور افتاده شهرستان لنده است که ساکنان این روستا در دو موضوع جاده دسترسی مناسب و آب آشامیدنی مشکل دارند.

تقوی از اختصاص اعتبار در کمیته برنامه ریزی برای بهسازی جاده این روستا خبر داد و گفت: حتما از طریق اداره کل راهداری این موضوع به صورت ویژه پیگیری می‌شود.

وی ادامه داد: در این بازدید مقرر شد که علاوه بر تامین روشنایی معابر این روستا، چند دستگاه جی اس‌ام (تلفن همراه روستایی) به مردم این منطقه اختصاص داده شود.

فرماندار لنده ایمن سازی محیط آموزشی و مدرسه، دسترسی به آب شرب سالم و ایجاد یک منبع ذخیره آب را از دیگر نیازمندی‌های ساکنان روستای کوه اسبید برشمرد و اضافه کرد: این طرح‌ها از محل اعتبارات اقماری اجرا می‌شود.

ایمن سازی آب آشامیدنی روستای کمال آباد، رعایت اصول پدافند غیر عامل آن، تامین روشنایی معابر روستای کمال آباد، تامین لوله و اتصالات گاز مسجد و بخشی از روستا، ساماندهی آرامستان و پیگیری مشکلات افراد زیر پوشش کمیته امداد در سفر مسئولان شهرستان لنده به روستای کمال آباد تصویب شد.