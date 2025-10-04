پذیرایی فوتسالیستهای پردیس از نماینده اصفهان
خبرهایی از پذیرایی فوتسالیستهای پردیس از نماینده اصفهان تا یازده نشان رنگارنگ شطرنج بازان استان در جشنواره ردههای سنی کشور را در بسته خبرهای ورزشی مشاهده کنید.
این بازی از ساعت ۱۶ امروز در سالن شهید بابایی قزوین برگزار خواهد شد.
نماینده استان با کسب ۱۱ امتیاز در رده نهم جدول رده بندی قرار دارد.
معرفی تیمهای برتر مسابقات هاپکیدوی whc قهرمانی بانوان استان
در این مسابقات دو روزه ۲۵۰ رزمی کار در ورزشگاه تختی قزوین با هم رقابت کردند.
نفرات برتر این مسابقات عازم رقابتهای قهرمانی کشور میشوند.
پیکارهای هاپکیدوی قهرمانی بانوان کشور آبان در گیلان برگزار میشود.
آلومینیوم نوار تساویهای شمس آذر را پاره کرد
تیم فوتبال شمس آذر در هفته ششم لیگ برتر مقابل آلومینیوم اراک بازی را واگذار کرد.
در این دیدار نماینده استان با نتیجه یک بر صفر مغلوب میهمان خود شد.
نماینده استان پیش از این از پنج بازی گذشته خود پنج تساوی را در کارنامه ثبت کرده بود.
شمس آذر با توجه به سه امتیاز کسر شده از سوی سازمان لیگ، با کسب دو امتیاز در اتتهای جدول رده بندی قرار دارد.
یازده نشان رنگارنگ شطرنج بازان استان در جشنواره ردههای سنی کشور
شطرنج بازان سه مقام اولی، سه عنوان دومی و پنج نشان سومی را کسب کردند.
در این مسابقات بیش از یک هزار و ۶۰۰ شطرنج باز در تهران با هم رقابت کردند.
قهرمانی تکواندوکار استان در پیکارهای آزاد انتخابی تیم ملی
مبینا بخشی نژاد در وزن منهای ۵۷ کیلوگرم با هشت پیروزی متوالی بر سکوی نخست ایستاد.
این مسابقات به میزبانی تبریز برگزار شد.
بخشی نژاد نشان طلای نونهالان جهان و عضویت تیم ملی در ردههای سنی جوانان و بزرگسالان را در کارنامه دارد.