به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی محمدحسین حسن زاده افزود: امسال برای ادامه عملیات این طرح ۵۰ میلیارد تخصیص یافته است که با اعتبارات تخصیص یافته طبقه سوم و مراحل سخت کاری این طرح به پایان خواهد رسید.

به گفته وی ساختمان مرکز تحقیقات فسیل ایران در مراغه با زیربنای حدود هشت هزار متر مربع و سه طبقه در حال ساخت است.

حسن زاده افزود: برنامه ریزی برای جذب نیروی مورد نیاز به این مرکز نیز آغاز شده و برای تکمیلی این طرح تا ۲ سال آینده ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست مراغه هم گفت: در کاوش‌های فسیلی این منطقه تاکنون هفت هزار قطعه فسیل حیوانات مهره دار در هشت فصل کاوش استخراج شده است.

غلامرضا زارع افزود: نخستین کاوش فسیلی در منطقه مراغه ۱۷۰ سال پیش توسط روس‌ها انجام شده است و پس از آن محققان اتریشی، آلمانی، ژاپنی و آمریکایی تحقیقات و کاوش‌هایی دراین زمینه انجام داده‌اند.

وی اضافه کرد: پس از ۱۰ سال وقفه عملیات تکمیل مرکز تحقیقات فسیل شناسی ایران در مراغه از سال گذشته از سرگرفته شده است.

منطقه فسیلی مراغه ۴۰ هزار هکتار از مناطق ارزشمند در کشور و جهان است.