تیم فوتبال مس رفسنجان درلیگ برتر فوتبال میهمان خودش را شکست داد، اما گل گهر به تساوی رضایت داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان.تیمهای فوتبال مس رفسنجان و پیکان در هفته ششم رقابتهای لیگ برتر در ورزشگاه شهدای مس رو در روی هم قرار گرفتند که ابن بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود مسیها خاتمه یافت تا رسول خطیبی اولین پیروزی خود در فصل جدید را کسب کند.
دیدار تیمهای پرسپولیس و گلگهر سیرجان هم درهفته ششم لیگ برتر فوتبال ایران با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید تا پنجمین تساوی نیز در کارنامه شاگردان وحید هاشمیان در پایان هفته ششم ثبت شود.