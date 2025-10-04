نمايندگي انجمن صرع ايران در استان مركزي با هدف ارتقاء سطح خدمات‌رساني به بيماران مبتلا به صرع اين استان به طور رسمي فعاليت خود را آغاز كرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ عزیز محمدی نماینده اجرایی انجمن صرع ایران در استان مرکزی به خبرگزاری صداوسیما گفت: در استان مرکزی حدود هشت هزار بیمار مبتلا به صرع وجود دارد که با افتتاح دفتر نمایندگی انجمن صرع ایران در اراک کیفیت خدمت رسانی به این بیماران بهبود خواهد یافت.

او گفت: با آغاز به کار نمایندگی انجمن صرع ایران خدماتی شامل کمک هزینه دارو، توانبخشی، گفتار درمانی، مشاور رایگان و معرفی به پزشکان متخصص در کنار مهارت آموزی و اشتغال با هدف درآمد زایی بیماران ارائه خواهد شد.