به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مدیر حج و زیارت استان کرمان از راه اندازی مجدد اعزام‌های هوایی عتبات عالیات استان کرمان در مهرماه خبر داد.

محمدعلی ایرانمنش گفت: پس از توقف مقطعی و پیگیری‌های به عمل آمده، مجددا اعزام‌های هوایی عتبات عالیات با همکاری ۲ شرکت مجری جنوب شرق و شرکت مرکزی کارگزاران از ۱۲ مهر ماه از سر گرفته خواهد شد.

وی افزود: اعزام‌های تحت نظارت حج و زیارت استان کرمان از سوی شرکت مجری جنوب شرق در روز‌های شنبه با هواپیمایی فارس ایر و شرکت مرکزی کارگزاران زیارتی استان در روز‌های دوشنبه با پرواز ایران ایر به مقصد نجف اشرف صورت خواهد گرفت.

مدیر حج و زیارت استان کرمان بیان کرد: متقاضیان اعزام به عتبات عالیات برای سفری امن و مطمئن تحت نظارت سازمان حج و زیارت می‌توانند برای ثبت نام از طریق سامانه atatbatorg.haj.ir یا مراجعه به دفاتر زیارتی سطح استان اقدام کنند.

وی به متقاضیان توصیه کرد: برای جلوگیری از عزیمت سفر با افراد فاقد مجوز حتما قبل از سفر خود از حج و زیارت استان استعلامات لازم را به عمل آورند.