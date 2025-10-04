ساعت‌های نمایش فیلم‌های کوتاه داستانی و پویانمایی در سینما‌های ساحل و چهارباغ اصفهان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابراعلام روابط عمومی جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان، ساعت نمایش فیلم‌های کوتاه داستانی و پویانمایی در دو سینمای ساحل و چهارباغ از شنبه ۱۲ مهرماه به شرح زیر است:

مجموعه ۱:

فیلم‌های ماهی قرمز، برکه، گربه سیاه، ته باری، بیت‌ورا

سینمای ساحل، سالن خواجو، یکشنبه ۱۳ مهرماه، ساعت ۱۸

سینمای چهارباغ، سالن شیخ بهایی، شنبه ۱۲ مهرماه، ساعت ۱۶:۳۰

مجموعه ۲:

فیلم‌های راز شهر سوخته، یوفو بندری، دیوار پشت و رو ندارد، فرشته و شکاربان، باکس ترش و ملس، به رنگ انار، خانه‌ام اینجاس

سینمای ساحل، سالن خواجو، یکشنبه ۱۳ مهرماه، ساعت ۱۶:۳۰

سینمای چهارباغ، سالن شیخ بهایی، شنبه ۱۲ مهرماه، ساعت ۱۸

مجموعه ۳

فیلم‌های ببعی (آهنربای پرقدرت)، ماجرای نوید (راز قلعه)، سرزمین جوانه‌های غمگین، دفتر ۶۰ برگ، دندان بی‌عقل، دینگو، هیچ‌کس خانه نیست، تولد، روا، مانع

سینمای ساحل، سالن خواجو، شنبه ۱۲ مهرماه، ساعت ۱۸

سینمای چهارباغ، سالن شیخ بهایی، یکشنبه ۱۳ مهرماه، ساعت ۱۶:۳۰

مجموعه ۴:

فیلم‌های محیا، روزی که چشم‌های گربه‌ام رنگی شد، کرگوش، دوچرخه آبی، حوریه، حنابندون، خارپشت، مشق هر روز

سینمای ساحل، سالن خواجو، شنبه ۱۲ مهرماه، ساعت ۱۶:۳۰

سینمای چهارباغ، سالن شیخ بهایی، یکشنبه ۱۳ مهرماه، ساعت ۱۸

سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلم‌های بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بین‌الملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر سال جاری با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان برگزار می‌شود.