امدادگران جمعیت هلال احمر ۱۲ گردشگری را که در گل و لای جنگل ابر شاهرود گرفتار شده بودند به مکان امن منتقل کردند .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، این گردشگران با ۲ دستگاه خودروی پاترول در گل و لای انتهای منطقه سرگل جنگل ابر شاهرود گرفتلار شده بودند که امدادگران پایگاه کوهستان ابر به کمک آنها شتافتند.

حسین درخشان مدیرعامل جمعیت هلال احمر شاهرود گفت : گردشگران که در بین آنها یک بانوی باردار هم بود ؛ پس از ۳ ساعت و نیم تلاش امدادگران به مکان امن منتقل شدند و ۹ بسته مواد غذایی ۲۴ ساعته دریافت کردند.