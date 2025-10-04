تسلیت عارف در پی شهادت ۲ نفر از اعضای کادر پروازی هلالاحمر
معاون اول رئیسجمهور پس از حادثه سقوط بالگرد جمعیت هلالاحمر ضمن دریافت آخرین گزارش ابعاد این حادثه دلخراش، دستورات لازم را برای بررسی علل این سانحه و رسیدگی به وضعیت مصدومان صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، معاون اول رئیسجمهور در تماس تلفنی با رئیس جمعیت هلالاحمر ضمن تسلیت جانباختن ۲ تن از اعضای کادر پروازی هلالاحمر در سانحه بالگرد این جمعیت در اشترانکوه، وضعیت مصدومان این حادثه را پیگیری کرد.
محمدرضا عارف همچنین از حضور به موقع و امدادرسانی امدادگران در حادثه سقوط اتوبوس در فیروزکوه نیز قدردانی و تاکید کرد: این افتخاری است که هرکجا مشکل و بحران و مسئله غیرطبیعی اتفاق میافتد اعضای هلالاحمر به کمک مردم میآیند و در این راه از جان خودشان مایه میگذارند.
گفتنی است : در پی اعلام وضعیت اضطراری یک کوهنورد در ارتفاعات «سنبران» اشترانکوه ازنا، یک فروند بالگرد امدادی از استان کرمانشاه برای نجات وی به منطقه اعزام شد. بالگرد حامل پنج نفر از تیم امداد و نجات کوهستان و چهار نفر خدمه پروازی بود.
در این حادثه دو نفر از سرنشینان جان خود را از دست دادند، سایر سرنشینان زخمی نیز امروز با کمک تیم های امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند .