معاون اول رئیس‌جمهور در تماس تلفنی با رئیس جمعیت هلال‌احمر ضمن تسلیت جانباختن ۲ تن از اعضای کادر پروازی هلال‌احمر در سانحه بالگرد این جمعیت در اشترانکوه، وضعیت مصدومان این حادثه را پیگیری کرد.

محمدرضا عارف همچنین از حضور به موقع و امدادرسانی امدادگران در حادثه سقوط اتوبوس در فیروزکوه نیز قدردانی و تاکید کرد: این افتخاری است که هرکجا مشکل و بحران و مسئله غیرطبیعی اتفاق می‌افتد اعضای هلال‌احمر به کمک مردم می‌آیند و در این راه از جان خودشان مایه می‌گذارند.