از ابتدای امسال ۱۵ کیلومتر راه روستایی در خراسان جنوبی احداث شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، معاون فنی و راه روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی گفت: از ابتدای انتقال وظایف احداث راه روستایی به این اداره کل ۳۴۵ کیلومتر راه روستایی در استان خراسان جنوبی اجرا شده است.
سهرابی با اشاره به اینکه احداث راه دسترسی مناسب به روستاها موجب توسعه بیش از پیش میشود افزود: با تکمیل و احداث ۱۵ کیلومتر راه روستایی در نیمه نخست امسال، ۷ روستا با ۱۹۸ خانوار روستایی در استان از راه آسفالته مناسب بهرهمند شدهاند.
معاون فنی و راههای روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی گفت: توجه به راههای روستایی میتواند زمینه ارتباطات با مراکز شهرها و همچنین آبادانی این مناطق را فراهم کند تا مسیر کشور برای دستیابی به توسعه پایدار را هموار کند از اینرو، بهسازی و بهبود راهها بهعنوان یکی از اولویتهای مهم این اداره کل به شمار میرود.
سهرابی گفت: خراسان جنوبی دارای ۱۱ هزار و ۵۰۰ کیلومتر راه روستایی است که هم اکنون ۵ هزار و ۹۷۵ کیلومتر آن آسفالت شده است.