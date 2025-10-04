به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابراعلام روابط عمومی سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، داوران این دوره بخش فیلم‌های کوتاه داستانی و پویانمایی مریم اسمی‌خانی کارگردان و برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم کوتاه از جشنواره فیلم فجر، حسین مهکام فیلمنامه‌نویس، کارگردان و تهیه‌کننده سینما، وحید ملتجی از چهره‌های فرهنگی رسانه‌ای اصفهان، امیرشهاب رضویان کارگردان سینما و فیلمنامه‌نویس با بیش از ۴۰ فیلم کوتاه و بلند داستانی و امیرمحمد دهستانی فعال حوزه انیمیشن و عضو شورای انیمیشن مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی هستند.

سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلم‌های بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بین‌الملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر سال جاری با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان برگزار می‌شود.