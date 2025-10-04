پخش زنده
در نشست برخی مسئولان کرمانشاه با نماینده تامالاختیار اقلیم کردستان عراق در مرز پرویزخان، بر همکاری مشترک در زمینه جابجایی جایگاه سوخت، راهاندازی پارکینگها و اجرای گشتهای مستشاری مرز تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،در راستای تاکیدات استاندار کرمانشاه بر توسعه روابط اقتصادی و تجاری با اقلیم کردستان عراق، نشست مشترک محمد شفیعی، فرماندار قصرشیرین و یونس امیری دستیار و مشاور استاندار کرمانشاه در امور عراق با مدیر مرز و نماینده تامالاختیار اقلیم کردستان عراق در مرز پرویزخان، برگزار و راهکارهای توسعه و تسهیل مبادلات مرزی مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه، بر همکاری مشترک در زمینه جابجایی جایگاه سوخت، راهاندازی پارکینگها، اجرای گشتهای مستشاری و همچنین تقویت تعاملات نیروی انتظامی و مرزبانی دو سوی مرز تأکید شد.
این نشست در راستای تقویت تعاملات مرزی، افزایش امنیت و تسهیل تجارت میان ایران و اقلیم کردستان عراق برگزار شد.