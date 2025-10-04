پخش زنده
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان گفت: ۲ هزار و ۶۶۳ دستگاه غیرمجاز استخراج رمزارز طی ۶ ماه نخست امسال در خوزستان شناسایی شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۲۸۸ درصدی داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علیرضا باوی بیان کرد: آمار کشف دستگاههای رمز ارز غیرمجاز در استان در صدر کشفیات کشور است.
وی افزود: با توجه به ضرورت اجرای کامل سند تحول قضایی در حوزه پیشگیری، مقابله با این پدیده به یکی از اولویتهای ویژه معاونت اجتماعی و شورای پیشگیری استان قرارگرفته است.
باوی با اشاره به آثار منفی فعالیت دستگاههای غیرمجاز استخراج رمزارز گفت: تجربه تابستان امسال نشان داد که استفاده گسترده و غیرقانونی از دستگاههای ماینر، ناترازی شدید در شبکه برق ایجاد کرد و در برخی مناطق منجر به خاموشیهای پراکنده شد؛ این موضوع موجب فشار بر زیرساختها و افزایش نارضایتی عمومی شد.
وی افزود: برای مقابله با این موضوع نیاز به اقدامات پیشگیرانه و مواجههای به صورت همزمان است و هیچ دستگاهی به تنهایی نمیتواند مانع از فعالیت متخلفان در این زمینه شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان اظهار کرد: بر اساس مقررات، نگهداری یا استفاده از دستگاه استخراج بدون مجوز رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت، قاچاق و جرم محسوب میشود.
وی افزود: دارندگان مجوز موظفند هزینه مصرف را با تعرفه برق صادراتی پرداخت کنند، کنتور هوشمند نصب و الزامات فنی را رعایت کنند؛ با این حال، حجم بالای تجهیزات قاچاق نشان میدهد که این حوزه همچنان نیازمند اقدام جدی است.
باوی ضمن تاکید بر نقش همکاری عموم مردم در کشف جرم، عنوان کرد: شناسایی مراکز غیرمجاز بدون گزارشهای مردمی بسیار دشوار است.
وی افزود: مسیرهای گزارشدهی شفاف شده و تمام اطلاعات گزارشدهندگان کاملا محرمانه باقی میماند؛ شرکت توزیع برق خوزستان نیز برای عاملین شناسایی ماینرهای غیرمجاز، جایزه نقدی سه میلیارد ریالی پیشبینی کرده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان تصریج کرد: سه روش گزارش دهی شامل استفاده از سامانه سمات توانیر به آدرس tavanir.org.ir/samaat، ارسال پیامک به شماره ۳۰۰۰۵۱۱۲۱ و گزارش به سامانه سجام دادگستری به آدرس sejamat.spt.ir است.