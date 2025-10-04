به مناسبت روز گردشگری و هفته دفاع مقدس همایش پیاده روی خانوادگی در سرفاریاب برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، با همکاری اداره ورزش و جوانان، اداره میراث فرهنگی و گردشگری و هیئتهای همگانی و ورزش روستایی، عشایری و بومی محلی همایش پیاده روی خانوادگی در سرفاریاب برگزار شد. در این همایش پیاده روی شرکت کنندگان مسیر ورودی شهر سرفاریاب تا گلزار مطهر شهدای مرکزی و سپس تا گلزار مطهر شهیدان دیرباز را پیاده روی کردند. غبارروبی گلزار شهدای مرکزی و شهیدان دیرباز از دیگر برنامههای این همایش پیاده روی بود. در پایان این همایش ورزشی همگانی به قید قرعه به تعدادی از شرکت کنندگان جوایزی اهدا شد.