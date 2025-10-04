کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از ظهر در مناطق دریایی خلیج فارس و تنگه هرمز افزایش سرعت باد جنوب غربی، شمال غربی سبب متلاطم شدن دریا تا شب خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز در صبح تا ظهر وضعیت جوی نسبتا آرام و در بعدازظهر و شب افزایش سرعت باد در جزایر خلیج فارس مورد انتظار است.

او افزود: آسمان استان صاف تا کمی ابری، هوا در مناطق ساحلی با مه رقیق، در طول روز با گردوغبار محلی و در بعدازظهر در جزایر خلیج فارس با افزایش سرعت باد پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد، گفت: امروز سرعت باد در جزایر غربی استان تا غرب تنگه هرمز در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع موج تایک و نیم متر پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: فردا و دوشنبه با توجه به وزش باد نسبتا شدید در جنوب شرق کشور، در پاره‌ای نقاط شرقی و مرکزی استان نیز افزایش سرعت باد‌های شمال شرقی با احتمال گردوغبار پیش بینی می‌شود.

حمزه نژادگفت: احتمال کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا در مناطق شرقی استان پیش بینی می شود.

او افزود: با توجه به شکل گیری ناپایداری‌های جوی و دریایی در عرض‌های پایین شمال اقیانوس هند توصیه می‌شود از تردد دریایی به مناطق دور از ساحل دریای عمان خودداری شود.

حمزه نژاد، گفت: از لحاظ دمایی، امروز و فردا در مناطق شرقی استان افزایش نسبی دما مورد انتظار است.