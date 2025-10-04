پخش زنده
بسته مرد میدان این هفته روایت شهید امدادگر دوران دفاع مقدس از شهرستان فاروج که با روحیه فداکاری و ایمان مرهمی بر زخمهای روحی همرزمانش بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ شهدا سند زنده و گویای مقاومت ملت ایران در برابر دشمنانند و جوانمردی و آزادگی را نه در قالب واژه که در عمل به جهانیان نشان دادند.
شهید رجبعلی شارعی یکی از شهدای امدادگر دوران دفاع مقدس بود که با گذشتن از جانش نه تنها به درمان زخمهای جسمی میپرداخت بلکه با روحیه فداکاری و ایمان و استواریاش مرهمی بر زخمهای روحی همرزمانش بود.
مهمترین اصل زندگی این شهید والا مقام ولایت مداری و تبعیت از ولایت بود که از دیگران هم همین خواسته را داشت.
این شهید والا مقام درس و مدرسه را رها کرد و بعد از ۲۱ ماه حضور در مکتب امام حسین علیه السلام در اسفند ۶۶ در منطقه ماووت به شهادت رسید.