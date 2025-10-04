پخش زنده
سه ورزشکار خراسان جنوبی به اولین اردوی آمادگی و انتخابی فوتسال ID جانبازان و توان یابان دعوت شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، رئیس آموزش و پرورش استثنایی خراسان جنوبی گفت: سه دانشآموز ورزشکار از این استان، امیرحسین بهرهبر، امیرحسین سرزهی و امیرحسین رضایی از مدارس پویا و تلاشگران، به اولین اردوی آمادگی و انتخابی فوتسال ID جانبازان و توانیابان دعوت شدهاند.
ماندگار افزود: این اردو با هدف تشکیل تیم ملی فوتسال و اعزام به مسابقات جهانی اسپانیا برگزار میشود و حضور این ورزشکاران، نشان از توانمندی، انگیزه و تلاش بیوقفه آنان در عرصه ورزشهای همگانی و قهرمانی دارد.
رئیس آموزش و پرورش استان گفت: امید است با درخشش این دانش آموزان در اردوهای ملی، شاهد افتخارآفرینی آنان در رقابتهای جهانی باشیم.