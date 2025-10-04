به مناسبت هفته دفاع مقدس،

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بهروز محمدی‌مهر گفت: به دنبال اعمال عفو معیاری رهبر معظم انقلاب اسلامی، ۱۳۰ نفر از زندانیان استان که مدت حبس باقی‌مانده آنان کمتر از شش ماه بوده و فاقد سابقه کیفری بوده‌اند، به مناسبت هفته دفاع مقدس از مرخصی پایان حبس بهره‌مند شدند.

او افزود: این زندانیان همچنین با جبران ضرر و زیان شاکیان خصوصی خود، شرایط لازم را برای استفاده از این ارفاق قانونی احراز کردند.

رئیس کل دادگستری استان همدان تأکید کرد: اعطای این مرخصی پایان حبس با دستور دادستان مرکز استان و دادستان‌های شهرستان‌ها اجرایی شده است.

محمدی مهر تصریح کرد: این امتیاز شامل حال مجرمان حرفه‌ای، خطرناک و دارای سابقه‌دار نمی‌شود.











