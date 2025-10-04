پخش زنده
پیکر مطهر ۴۴ شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس فردا، یکشنبه ۱۳ مهر، از مرز شلمچه وارد خاک کشور میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ فرمانده قرارگاه جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح در خوزستان گفت: پیکر مطهر ۴۴ شهید گرانقدر فردا، یک شنبه ۱۳ مهر، با استقبال مردم قدرشناس و یگانهای رزمی مستقر در منطقه و جمعی از مردم اهل سنت منطقه ترکمن صحرا به نمایندگی از ملت ایران از طریق مرز شلمچه وارد میهن اسلامی میشوند.
سرهنگ حسین عشقی افزود: این شهدای گلگون کفن مربوط به عملیاتهای والفجر مقدماتی، محرم، والفجر ۱، کربلای ۴ و ۵، خیبر، بدر، رمضان و تک پشتیبانی در عملیات والفجر ۸ است.
او خاطر نشان کرد: پیکر مطهر این شهیدان در مناطق فکه، شرهانی، شرق دجله، جزایر مجنون،ام الرصاص وام الباوی و شلمچه تفحص شدهاند.