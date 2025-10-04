پخش زنده
هوای کلانشهر اصفهان و ۴ شهر دیگر استان ناسالم است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۳ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به هفت صبح روز شنبه دوازدهم مهر با میانگین ۱۱۲ AQI برای دوازدهمین روز پیاپی در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس است.
امروز همچنین شاخص هوای خمینیشهر، کاشان و قهجاورستان در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و شهرهای نجف آباد و زرین شهر ناسالم برای گروههای حساس است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر امروز در ایستگاه ۲۵ آبان با عدد ۱۱۴، پارک زمزم ۱۰۹، بزرگراه خرازی ۱۱۸، دانشگاه صنعتی ۱۰۲، خیابان زینبیه ۱۳۵، بولوار کاوه و خیابان میرزا طاهر ۱۰۳ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس و در ایستگاه کردآباد با عدد ۱۶۶ و خیابان فرشادی ۱۵۲ AQI قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان میدهد.
شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه خیابانهای هزار جریب و رودکی با عدد ۸۴، سپاهانشهر ۹۵ و خیابان فیض ۹۷ AOI در وضعیت قابل قبول است.
هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرده است که شرایط غبارآلودی هوا به ویژه در ساعات اولیه روز تا فردا یکشنبه در مناطق مرکزی و صنعتی، شمال و شرق استان ادامه دارد.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.