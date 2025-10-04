به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مسئول تیم پیشکسوتان مهریز گفت: این مسابقه که با حضور جمعی از علاقه‌مندان به ورزش در شهرستان مهریز برگزار شد، به همت پیشکسوتان این شهرستان شکل گرفت و با استقبال گسترده علاقه‌مندان همراه بود.

امین‌الرعایا، افزود: هدف از برگزاری چنین مسابقاتی، ترویج فرهنگ ورزش در میان جوانان و هدایت آنان به فعالیت‌های سالم و سازنده است.

وی با اشاره به سابقه برگزاری رقابت‌های متعدد توسط پیشکسوتان مهریز در استان‌های مختلف کشور افزود: این دیدار نخستین تجربه بین‌المللی تیم مهریز به شمار می‌رود که با حضور تیم پیشکسوتان بصره عراق برگزار شد.

امین‌الرعایا همچنین تصریح کرد: این مسابقه علاوه بر جنبه‌های ورزشی، نقش مهمی در تقویت روابط فرهنگی و ورزشی میان دو کشور ایران و عراق ایفا می‌کند.