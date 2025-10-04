معاون عمرانی استاندار کرمانشاه در یک سفر کاری یک روزه در شهرستان هرسین حضور یافت و برای دومین بار طی یکسال اخیر روند پیشرفت مصوبات سفر استاندار کرمانشاه به این شهرستان‌ را پیگیری کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،طهماسب نجفی در قالب یک سفر کاری روند پیشرفت مصوبات سفر استاندار کرمانشاه به شهرستان‌ هرسین را با حضور فرماندار این شهرستان‌ و مدیران دستگاه های مختلف مورد بررسی و پیگیری قرار داد.

وی عنوان کرد: توسعه متوازن استان یکی از اولویت های مدیریت ارشد استان است و در راستای پیگیری این دغدغه ها، استاندار محترم در قالب یک برنامه ریزی مناسب به صورت میدانی در تمامی شهرستان‌ها حضور یافته است.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه گفت: موضوع اجرایی شدن مصوبات این سفرهای شهرستانی در فاصله زمانی در نظر گرفته شده، یکی از اولویت بسیار مهم مدیریت ارشد استان است و فرمانداران و مدیران مربوطه باید با جدیت تمام آن ها را پیگیری و عملیاتی کنند.

وی یادآور شد: از ابتدای امسال معاونت عمرانی در قالب یک مجموعه سفرهای شهرستانی به پیگیری و رصد آخرین روند اجرایی این مصوبات پرداخته تا اگر مانعی در مسیر اجرای این مصوبات وجود داشته باشد، برطرف شود.

نجفی در ادامه سخنانش عنوان کرد: تامین آب شرب پایدار شهر هرسین یکی از الویت‌های استان است و طبق مصوبه سفر استاندار محترم این پروژه قالب حفر سه حلقه چاه، اجرای خط انتقال، احداث یک مخزن 3 هزار مترمکعبی و ایجاد تصفیه خانه دنبال می شود و مطالعات کامل این طرح در حال نهایی شدن است.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه ادامه داد: همچنین اجرای طرح سیستم جمع آوری فاضلاب شهر هرسین و جداسازی آن از رودخانه سراب هرسین یکی دیگر از مصوبات مهم سفر استاندار کرمانشاه است که ۴۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای آن از سفر رئیس جمهور محترم در نظر گرفته شده است.

وی در دنباله سخنانش ساماندهی سیما و منظر شهر هرسین را یکی از دغدغه های استاندار کرمانشاه در سفر به این شهرستان برشمرد و گفت: خوشبختانه طبق اعلام شهرداری هرسین این طرح ساماندهی تهیه شده است و به زودی در حوزه معاونت عمرانی مورد بررسی کارشناسی قرار می گیرد تا در کوتاه ترین زمان ممکن روند اجرایی آن آغاز می شود. و روند تعیین تکلیف لوایح در شورای شهر هرسین هم شکل مناسبی به خود گرفته است.

نجفی در بخش دیگری از سخنانش تکمیل کریدور شمال‌غرب به جنوب غرب در سطح استان را یکی از اولویت‌های این حوزه برشمرد و گفت: سه راهی هرسین یک نقطه کلیدی در این مسیر است و طبق مصوبه سفر استاندار محترم این طرح در قالب اعتبارات ملی طرح اصلاح هندسی پلیس راه هرسین توسط شرکت زیرساخت در حال تهیه و جزو اولویت ها قرار دارد.

وی به ظرفیت‌های ممتاز شهرستان هرسین در حوزه صنعتی اشاره کرد و گفت: دو مجموعه بزرگ صنعتی پتروشیمی پلیمر و پتروشیمی کرمانشاه در محدوده شهرستان هرسین واقع شده اند و بخش مهمی از مصوبات به تامین برق پایدار برای این پروژه ها و طرح فاز ۲ پنروشیمی کرمانشاه و اعطای تسهیلات و جذب نیروهای بومی در این مجموعه اختصاص دارد.

معاون عمرانی استاندار ادامه داد: طرح نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی پتروشیمی پلیمر در قالب یک زمین ۴۹ هکتاری در جوار این مجموعه در حال انجام است و یک نیروگاه خورشیدی ۳۲ مگاواتی توسط پتروشیمی کرمانشاه در حال پیگیری است و موضوع تامین برق فاز ۲ پتروشیمی کرمانشاه در حال پیگیری است.

در ادامه این نشست مصوبات دیگری مانند تکمیل طرح احداث تالار ملل شهر هرسین، استقرار ادارات در این شهرستان، تامین ساختمان برای استقرار درمانگاه تامین اجتماعی شهر هرسین و ... مورد بررسی قرار گرفت.