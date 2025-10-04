به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما با اشاره به معرفی ۲۷ طرح در خراسان جنوبی برای سال دوم طرح نشان دار کردن مالیات ها، گفت: از مجموع ۴هزار و ۸۷ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز، مبلغ هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال توسط ۴هزار و ۵۵۸ مؤدی از محل مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم تأمین اعتبار شده است.

کریمدادی افزود: از میان ۲۷ طرحی که با هدف ارتقای زیرساخت‌های استان و رفع نیاز‌های توسعه‌ای در حوزه‌های مختلف معرفی شده‌اند، ۱۰ طرح به صورت ۱۰۰ درصد تامین اعتبار شده است.

وی افزود: این طرح ها شامل ۲ طرح در حوزه آب، کشاورزی و محیط زیست، ۲ طرح در حوزه امور فرهنگی، گردشگری و ورزش، ۲ طرح در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، ۱۲ طرح در حوزه آموزش و پرورش عمومی و مهارتی، یک طرح در حوزه انرژی، ۳ طرح در حوزه حمل و نقل و عمران شهری و روستایی و ۵ طرح در حوزه عمومی، قضایی، دفاعی و امنیتی است.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه افزایش شفافیت مالیاتی یکی از اهداف اجرای این طرح است، مشارکت بیشتر مودیان مالیاتی در عینیت بخشیدن مالیات مردم برای مردم، بهبود انطباق مالیاتی، توسعه هدفمند و متوازن استان‌ها و فرهنگ سازی مالیاتی با مشارکت مردمی را از دیگر اهداف این طرح بیان کرد.

کریمدادی افزود: به دنبال سیاست‌های سازمان امور مالیاتی کشور در راستای مردمی سازی نظام مالیاتی و ارتقای فرهنگ مالیاتی و جلب مشارکت فعالین اقتصادی، در اجرای طرح نشان دار کردن مالیات ها، برای دومین سال متوالی در شهریور ماه سال جاری امکان انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات متعلقه توسط مودیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم در طرح های اعلامی از طرف سازمان برنامه و بودجه کشور فراهم شد.

وی گفت: اجرای طرح تحولی نشان‌دار کردن مالیات نمونه بارز فرهنگ سازی مالیاتی است که منجر به ایجاد نگرش مثبت در افکار عمومی در حوزه مالیات می شود وارتقای تمکین مالیاتی و شفافیت درتوزیع منابع را به دنبال داشته و منجر به تقویت اعتماد متقابل بین دولت و مردم می‌شود.