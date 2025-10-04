رئیس مرکز ملی فرش ایران با اشاره به شهرت جهانی فرش هریس گفت: این فرش به دلیل نوع بافت، کیفیت و رنگ منحصر‌به‌فرد و نوع رنگرزی در سراسر جهان شناخته شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی زهرا کمانی در جلسه ستاد ساماندهی فرش هریس بر حمایت شایسته و ویژه از این هنر صنعت هریس تاکید کرد و افزود: بازاریابی هدفمند و اختصاص ردیف بودجه استانی می‌تواند علاوه بر تقویت معیشت بافندگان، صادرات فرش هریس را نیز رونق دهد.

پرنیان مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌ شرقی هم در این نشست بسته‌های حمایتی ویژه بافندگان را پیشنهاد داد و گفت: این بسته شامل رفع تعهد ارزی از صنعت فرش، ایجاد تسهیلات خرید برای تحریک تقاضا و برقراری بیمه قالیبافان خواهد بود. وی افزود: فرش هریس به‌عنوان یکی از برند‌های شاخص کشور جایگاهی ممتاز در سطح ملی دارد.

فرماندار هریس هم با اشاره به اهمیت فرش دستباف به‌عنوان منبع اصلی درآمد مردم منطقه، بر ضرورت نصب تندیس دائمی فرش هریس در تبریز و تهران برای معرفی این هنر فاخر تأکید کرد و ایجاد نمایشگاه دائمی فرش در هریس، ارائه تسهیلات کم‌بهره و رفع مشکلات بیمه‌ای بافندگان را خواستار شد.

عبدالهی نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر لزوم بیمه قالیبافان و ایجاد بازار فروش و شرایط صادرات برای فرش هریس، پیشنهاد کرد کارشناس متخصصی در اداره صمت منصوب شود تا نوع و اصالت فرش را تشخیص دهد.

وی همچنین تغییر کاربری ساختمان دانشگاه فرش هریس به مرکز تحقیقات فرش را اقدامی مؤثر دانست و گفت: سیاستگذاری درست در حوزه بیمه و حمایت مالی می‌تواند به رونق این صنعت کمک کند.