اعلام اولیه علت حادثه بالگرد در لرستان
مدیرکل مدیریت بحران لرستان گفت: بر اساس اعلام اولیه کارشناسان، بر اثر برهم خوردن تعادل بالگرد امدادی هنگام فرود در ارتفاعات اشترانکوه، این بالگرد دچار سانحه شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، عصر جمعه یازدهم مهر حوالی ساعت ۱۳، گزارشی مبنی بر گرفتار شدن یک بانوی کوهنورد در ارتفاعات اشترانکوه از طریق سامانه پاسخگویی اضطراری دریافت شد.
مهدی پازوکی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، مرکز کنترل و هماهنگی عملیات، تیمهای امداد و نجات کوهستان به منطقه اعزام شدند، اما بهدلیل صعبالعبور بودن مسیر، ارتفاع زیاد و شرایط نامساعد جوی، انتقال تیمهای عملیاتی از طریق بالگرد در دستور کار قرار گرفت.
پازوکی ادامه داد: بالگرد اعزامی جمعیت هلالاحمر پس از پرواز به سمت ارتفاعات و حوالی پناهگاه چالکبود دچار سانحه شد و در بررسیهای اولیه مشخص گردید که هنگام فرود، تعادل آن به هم خورده و با کوه برخورد کرده است.
مدیرکل مدیریت بحران لرستان گفت: در این حادثه خلبان و کمک خلبان جان باختند و هفت سرنشین دیگر مصدوم شدند که از صبح امروز تاکنون با پروازهای امدادی، چهار نفر به پایین کوه و سپس مراکز درمانی منتقل شدهاند.