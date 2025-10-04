پخش زنده
امروز: -
استاندار گیلان در نشست با مشاور عالی رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: به همت استانداری و با کمک خیران و اجرای پویش «به عشق پیامبر (ص) میبخشم» ۵۵ زندانی زن جرائم غیرعمد در گیلان از زندان آزاد میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حقشناس در دیدار با حجتالاسلام والمسلمین حسن ملکمحمدی، مشاور عالی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و جمعی از خیران و مسئولان استان، با قدردانی از تلاشها برای اجرای پویش «به عشق پیامبر (ص) میبخشم»، گفت: به همت استانداری و با اجرای این پویش و همچنین اقدام خیرخواهانه خیران، ۵۵ زندانی زن جرائم غیرعمد ناتوان از پرداخت دیه در گیلان از زندان آزاد میشوند.
وی افزود: اینگونه حرکتهای انساندوستانه علاوه بر جلب رضایت خداوند، موجب امیدآفرینی، نشاط اجتماعی و تقویت سرمایههای اجتماعی استان خواهد شد.
حجتالاسلام والمسلمین حسن ملکمحمدی هم در این دیدار، با قدردانی از اهتمام مسئولان استان گیلان برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، گفت: پویش «به عشق پیامبر (ص) میبخشم» در کشور عملکردی مثبت و اثربخش داشته و به برکت این حرکت، زمینه آزادی شمار زیادی از زندانیان فراهم شده است.
وی با بیان اینکه گیلان در بزرگداشت مناسبتهای ملی و مذهبی همواره پیشتاز بوده است، افزود: اقدام خیرخواهانه و خداپسندانه استانداری گیلان در تقبل آزادی ۵۵ زندانی زن، الگویی ارزشمند برای سایر استانداران کشور است.