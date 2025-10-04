به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، در بازی نخست هفته، تیم اف ث پاری با ۲ گل لوریان را شکست داد. تیم اف ث پاری با ۱۰ امتیاز به رده هشتم صعود کرد و لوریان با ۷ امتیاز سیزدهم است.

برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

شنبه ۱۲ مهر:

متس - المپیک مارسی

برست - نانت

اوسر - لانس

المپیک لیون - تولوز

لوآور - رن

موناکو - نیس

استراسبورگ - آنژه

لیل - پاری سن ژرمن

در جدول لیگ فرانسه تیم پاری سن ژرمن با ۱۵ امتیاز در صدر قرار گرفت و تیم المپیک لیون با ۱۵ امتیاز و تیم‌های ۱۲ امتیازی المپیک مارسی و موناکو، دوم تا چهارم هستند.