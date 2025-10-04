پخش زنده
هفته هفتم فوتبال لیگ یک فرانسه جمعه آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، در بازی نخست هفته، تیم اف ث پاری با ۲ گل لوریان را شکست داد. تیم اف ث پاری با ۱۰ امتیاز به رده هشتم صعود کرد و لوریان با ۷ امتیاز سیزدهم است.
برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
شنبه ۱۲ مهر:
متس - المپیک مارسی
برست - نانت
اوسر - لانس
المپیک لیون - تولوز
لوآور - رن
موناکو - نیس
استراسبورگ - آنژه
لیل - پاری سن ژرمن
در جدول لیگ فرانسه تیم پاری سن ژرمن با ۱۵ امتیاز در صدر قرار گرفت و تیم المپیک لیون با ۱۵ امتیاز و تیمهای ۱۲ امتیازی المپیک مارسی و موناکو، دوم تا چهارم هستند.