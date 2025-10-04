به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، نقش فناوری‌های انقلاب صنعتی ۴ در تولید فولاد سبز، رویکرد انسان‌محور انقلاب صنعتی ۵ در تولید فولاد سبز، هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در تولید فولاد سبز، کاهش مصرف انرژی و مدیریت هوشمند منابع، بازیافت و اقتصاد چرخشی در صنعت فولاد، چالش‌ها و فرصت‌ها در تلفیق فناوری‌های نوین درصنعت فولاد، کارخانه‌های پیشرو در استفاده از فناوری‌های نوین، آینده فولاد سبز با انقلاب‌های صنعتی ۴ و ۵ و هوش مصنوعی، نوآوری‌های جدید در زمینه تولید و استفاده از فولاد‌های نسل سوم، مدلسازی و شبیه‌سازی فرایند‌ها در چرخه تولید فولاد از محورهای این رویداد علمی است.

هدف از برگزاری بیست و هفتمین همایش پژوهشگران صنعت فولاد کشور، ایجاد زمینه مساعد برای برقراری ارتباط بین دست اندرکاران صنعت فولاد کشور با اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران با هدف رفع مشکلات موجود و توسعه هر چه بیشتر صنعت فولاد کشور است.