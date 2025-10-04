پخش زنده
بیستوهفتمین همایش پژوهشگران صنعت فولاد کشور ششم تا هشتم آبان با عنوان سمپوزیوم فولاد ۱۴۰۴ در مرکز همایشهای بینالمللی کیش برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، نقش فناوریهای انقلاب صنعتی ۴ در تولید فولاد سبز، رویکرد انسانمحور انقلاب صنعتی ۵ در تولید فولاد سبز، هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در تولید فولاد سبز، کاهش مصرف انرژی و مدیریت هوشمند منابع، بازیافت و اقتصاد چرخشی در صنعت فولاد، چالشها و فرصتها در تلفیق فناوریهای نوین درصنعت فولاد، کارخانههای پیشرو در استفاده از فناوریهای نوین، آینده فولاد سبز با انقلابهای صنعتی ۴ و ۵ و هوش مصنوعی، نوآوریهای جدید در زمینه تولید و استفاده از فولادهای نسل سوم، مدلسازی و شبیهسازی فرایندها در چرخه تولید فولاد از محورهای این رویداد علمی است.
هدف از برگزاری بیست و هفتمین همایش پژوهشگران صنعت فولاد کشور، ایجاد زمینه مساعد برای برقراری ارتباط بین دست اندرکاران صنعت فولاد کشور با اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران با هدف رفع مشکلات موجود و توسعه هر چه بیشتر صنعت فولاد کشور است.