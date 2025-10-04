به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، در تک بازی جمعه شب تیم اف ث کلن با یک گل در خانه تیم هوفنهایم به برتری رسید. گل ۳ امتیازی این بازی را سعید الملا در دقیقه ۱۶ به ثمر رساند. تیم هوفنهایم با ۷ امتیاز در رده دهم ماند.

برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

شنبه ۱۲ مهر:

بایرلورکوزن - اونیون برلین

بوروسیا دورتموند - ار بی لایپزیش

وردربرمن - سن پائولی

آگزبورگ - وولفسبورگ

آینتراخت فرانکفورت - بایرن مونیخ

یکشنبه ۱۳ مهر:

اشتوتگارت - هایدن هایم

هامبورگ - ماینتس

بوروسیا مونشن گلادباخ - فرایبورگ

در جدول، بایرن مونیخ با ۱۵ امتیاز در صدر است و تیم‌های بوروسیا دورتموند با ۱۳ و ار بی لایپزیش با ۱۲ امتیاز دوم و سوم هستند. تیم اف ث کلن با ۱۰ امتیاز در رده چهارم قرار گرفت.