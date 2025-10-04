پخش زنده
هفته ششم فوتبال بوندسلیگای آلمان جمعه آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، در تک بازی جمعه شب تیم اف ث کلن با یک گل در خانه تیم هوفنهایم به برتری رسید. گل ۳ امتیازی این بازی را سعید الملا در دقیقه ۱۶ به ثمر رساند. تیم هوفنهایم با ۷ امتیاز در رده دهم ماند.
برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
شنبه ۱۲ مهر:
بایرلورکوزن - اونیون برلین
بوروسیا دورتموند - ار بی لایپزیش
وردربرمن - سن پائولی
آگزبورگ - وولفسبورگ
آینتراخت فرانکفورت - بایرن مونیخ
یکشنبه ۱۳ مهر:
اشتوتگارت - هایدن هایم
هامبورگ - ماینتس
بوروسیا مونشن گلادباخ - فرایبورگ
در جدول، بایرن مونیخ با ۱۵ امتیاز در صدر است و تیمهای بوروسیا دورتموند با ۱۳ و ار بی لایپزیش با ۱۲ امتیاز دوم و سوم هستند. تیم اف ث کلن با ۱۰ امتیاز در رده چهارم قرار گرفت.