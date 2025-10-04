به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مجید جودت گفت: پیاده روی، مسابقه ورزشی، صرف صبحانه وجمع آوری زباله از برنامه‌های این مراسم بود تا نشاط و سرزندگی هدیه ارزشمندی به سالمندان باشد.

هرچند گذر عمر و فراز و فرود روزگار دست به عصایشان کرده، اما وجودشان مایه برکت و دلگرمی خانواده هاست.

سلامت جسمی در دوران سالمندی بسیار اهمیت دارد بنابراین افراد در دوران میانسالی باید مراقب وضعیت جسمانی خود باشند.

همچنین فعالیت بدنی مناسب از دیگر عواملی است که کمک می‌کند افراد در دوران سالمندی موفق باشند.