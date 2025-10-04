به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوانسار گفت: این شهرستان دارای ۵۰۰ هکتار تاکستان است و پیش‌بینی می‌شود ۵ هزار تن انگور از تاکستان‌های این شهرستان برداشت شود.

اکبر مردانی افزود: بی دانه سفید (کشمشی)، عسگری و ریش‌بابا از ارقام انگور کشت شده در خوانسار است که حدود ۶۰ درصد آن برای تولید کشمش و حدود ۳۵ درصد برای تولید شیره و تنها ۵ درصد به صورت تازه‌خوری استفاده می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۱۵ کارگاه فعال شیره‌پزی در شهرستان خوانسار مشغول فعالیت هستند و پیش‌بینی می‌شود امسال بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ تن شیره‌انگور در این کارگاه‌ها تولید شود.