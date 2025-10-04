به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: امروز شنبه آسمان استان نیمه ابری گاهی با افزایش ابر و رگبار پراکنده همراه است.

حمیدی افزود: از فردا یکشنبه تا پایان هفته جو استان پایدار و با افزایش نسبی دما پیش بینی می‌شود.

وی گفت: شالیکاران و باغداران طی این مدت توجه داشته باشند نسبت به برداشت محصولات رسیده و همچنین سمپاشی باغات خود اقدام کنند.

کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران خاطر نشان کرد: دیروز گلوگاه با ۲۴ گرمترین و صبح امروز بلده با ۴ درجه سانتی گراد خنک‌ترین مناطق استان و همچنین بیشترین بارندگی طی ۲۴ ساعت گذشته از امیر آباد و رستم کلای بهشهر با ۴ میلیمتر گزارش شد.

به گفته حمدید دریا امروز با موج کوتاه همراه وبرای فعالیت‌های دریایی مناسب است.