پخش زنده
امروز: -
کارشناس هواشناسی مازندران : از فردا یکشنبه تا پایان هفته جواستان پایدار با افزایش نسبی دما پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: امروز شنبه آسمان استان نیمه ابری گاهی با افزایش ابر و رگبار پراکنده همراه است.
حمیدی افزود: از فردا یکشنبه تا پایان هفته جو استان پایدار و با افزایش نسبی دما پیش بینی میشود.
وی گفت: شالیکاران و باغداران طی این مدت توجه داشته باشند نسبت به برداشت محصولات رسیده و همچنین سمپاشی باغات خود اقدام کنند.
کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران خاطر نشان کرد: دیروز گلوگاه با ۲۴ گرمترین و صبح امروز بلده با ۴ درجه سانتی گراد خنکترین مناطق استان و همچنین بیشترین بارندگی طی ۲۴ ساعت گذشته از امیر آباد و رستم کلای بهشهر با ۴ میلیمتر گزارش شد.
به گفته حمدید دریا امروز با موج کوتاه همراه وبرای فعالیتهای دریایی مناسب است.