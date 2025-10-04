بازار برق بورس انرژی ایران میزبان دادوستد ۲ میلیارد و ۸۷۵ میلیون و ۴۶۸ هزار کیلووات ساعت برق در تمامی تابلو‌ها طی هفته اخیر بود؛ فروش این میزان برق به ثبت مجموع ارزشی برابر ۶ هزار و ۱۴۲ میلیارد ریال انجامید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی اعلام کرد: تابلو مشتقه برق در این هفته با فروش ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس به شکل سلف بیشترین سهم را از فروش هفتگی برق در بورس انرژی ایران داشت، ارزش معاملات برق ثبت شده در این تابلو به ۴ هزار و ۲۳۴ میلیارد ریال رسید.

همچنین در این هفته ۱.۳ میلیون کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس به شکل فیزیکی در تابلو فیزیکی برق بورس انرژی دادوستد شد.

تابلو مشتقه برق سبز میزبان دادوستد ۱۵.۴ میلیون کیلووات ساعت برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر به شکل سلف بود و در این بازه هفتگی از تابلو برق فیزیکی آزاد نیز ۸.۶ میلیون کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های کوچک مقیاس و توزیع پراکنده با قیمتی آزاد و رقابتی به فروش رفت؛ این معامله مجموع ارزشی برابر ۵۶۶ میلیون را رقم زد.