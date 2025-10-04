به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز _شنبه دوازدهم مهر_ منتهی به ساعت ۰۸:۰۰ در شهر ماهشهر ۱۷۴ میکروگرم بر مترمکعب ثبت شده که نشان دهنده وضعیت قرمز و ناسالم آلودگی است.

شاخص کیفی هوا در شهر‌های امیدیه ۱۲۹، اندیمشک ۱۳۱، اهواز ۱۱۱، شوشتر۱۳۴ و هویزه ۱۰۳ میکروگرم بر متر مکعب بوده که برای گروه‌های حساس ناسالم است و بر اساس آن افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

براساس اعلام این مرکز وضعیت هوا ساعت ۰۸:۰۰ در شهر‌های آبادان، بهبهان، خرمشهر، دزفول، رامهرمز، شادگان، شوش، مسجدسلیمان و هندیجان قابل قبول گزارش شده است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها از شاخص ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از شاخص ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.