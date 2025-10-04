پخش زنده
هفت نفر بر اثر حادثه رانندگی در محور قروه - همدان مصدوم شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مدیرعامل جمعیت هلال احمر کردستان گفت: بامداد امروز بر اثر برخورد شدید ۲ دستگاه خودروی سواری پژو پارس و پراید در کیلومتر سه محور قروه - همدان، هفت نفر مصدوم شدند.
پیام جلالی افزود: این حادثه در کیلومتر سه محور قروه – همدان و ۲ کیلومتر محدوده فرعی روستای دیوزند اتفاق افتاد که منجر به مصدومیت هفت نفر شد.
جلالی یادآور شد: موضوع حادثه به مرکز پاسخگویی هلالاحمر اطلاع داده شد و بلافاصله تیمهای امداد و نجات به محل اعزام شدند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر کردستان افزود: تیمهای عملیاتی هلالاحمر با حضور سریع در محل حادثه، اقدامات امدادی لازم از جمله کمکهای اولیه، تثبیت وضعیت مصدومان و ایمنسازی محل را انجام دادند.
جلالی ادامه داد: ۲ نفر از مصدومان که نیاز به مراقبتهای تخصصی داشتند، توسط آمبولانسهای هلالاحمر به مراکز درمانی منتقل شدند.
وی بر آمادگی کامل نیروهای هلالاحمر برای پاسخگویی سریع به حوادث جادهای تأکید کرد.
در حال حاضر حدود هزار امدادگر و نجاتگر سازماندهی شده در کردستان مشغول به فعالیت هستند و در حوزه جوانان و داوطلبان نیز ۱۰ هزار نفر فعالیت دارند.