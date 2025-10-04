مسئولان و معاونان قضایی دادگستری استان تهران با ۵۴۳ نفر از اصحاب پرونده‌های گوناگون قضایی ملاقات کرده و به مشکلات آنها رسیدگی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، معاون قضایی رئیس کل در امور ارتباطات و حفظ حقوق شهروندی دادگستری استان تهران گفت: نشستی برای استماع عرض‌حال مراجعان و متعاقباً صدور دستورات شایسته و قانونی به مراجع ذی ربط و همچنین جلسه ملاقات مردمی طی هفته در محل مجتمع امام خمینی با حضور مسئولان قضایی استان تهران برگزار شد.

کوروش زارعی افزود: طی برنامه‌های ملاقات مردمی در دادگستری استان تهران، ۵۴۳ نفر از مراجعه‌کنندگان، شامل خانواده برخی از زندانیان، محکومان جرایم غیرعمد و مالی، نمایندگان اصحاب دعوا در پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان و طرفین برخی از پرونده‌های جریانی در شعب و سایر متقاضیان با معاونین و مسئولان قضایی استان تهران به صورت چهره به چهره دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

زارعی گفت: معاونین قضایی در این جلسات با استماع مستقیم درخواست‌های ۵۴۳ نفر از مراجعین، پاسخ‌های لازم و دستورات قانونی را برای حل و فصل و تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های مراجعان صادر کردند.

تسریع در رسیدگی به پرونده‌های جریانی، تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری، تخفیف در مجازات ها، تسریع در اجرای احکام صادره، درخواست مرخصی، عفو و آزادی مشروط و پابند الکترونیک برای زندانیان از مهمترین مسائل و درخواست‌های مطرح شده از سوی مراجعان بود که در برنامه ملاقات مردمی در دادگستری استان تهران بررسی شد.